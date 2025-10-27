Ганц призвал не участвовать в акции против призыва тех, "кто считает себя израильтянином"

В понедельник, 27 октября, Бени Ганц на заседании фракции "Махане Мамлахти" заявил: "Демонстрация, запланированная на ближайший четверг – это не демонстрация против призыва, это демонстрация против израильского общества. Я призываю тех, кто считает себя израильтянином, не принимать в ней участия".

"Мы будем частью только того правительства, которое примет общеизраильский проект призыва. Мы не дадим более размазать эту тему, как было в период правительства перемен. Нас более не будет в правительстве, которое одной рукой посылает солдат в бой, а второй финансирует уклонистов", – сказал Ганц.