ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации двух боевиков "Хизбаллы" в Ливане
время публикации: 27 октября 2025 г., 20:36 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 20:36
В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что ВВС ЦАХАЛа при руководстве командования Северным военным округом нанесли удар по боевикам в районе Эль-Баяд, недалеко от Тира.
В сообщении подчеркивается: удар был нанесен при попытке боевиков восстановить террористическую инфраструктуру, их действия представляли угрозу для безопасности государства Израиль.