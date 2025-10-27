Либерман: "Кто не будет призываться, тот не проголосует"

В понедельник, 27 октября, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "То, что происходит в последние дни вокруг закона о призыве, ставит под угрозу наше будущее. Армии не хватает десятков тысяч солдат. В то же время ультраортодоксальный истеблишмент созывает миллионный митинг, настаивая, что молодежь не должна призываться. Примем речь идет не только об учащихся йешив. Они настаивают, что никто (из харедим – прим.ред.) не должен не призываться. Даже тех, кто не учится в йешивах. Это подстрекательство к уклонению от службы".

А "Ликуд" ведет себя позорно. И Нетаниягу, и та кукла, которую там посадили во главе комиссии, покупают харедим путем утверждения галахических законов", – заявил лидер НДИ.

"Мы отменим все эти законы, мы призовем всех, – заверил Либерман. – Не будет освобождения, ни у кого. Кто не будет призываться, тот не проголосует".

"Во всем мире есть три движения, которые блокируют свои ряды и не допускают туда женщин ШАС, "Яадут а- Тора" и "Талибан". Мы все это изменим", – заявил Либерман.

"Не будет в стране двух главных раввинов. Нет никакой причины для того, чтобы в стране были два главных раввина. Достаточно одного. Мы этот сделаем, когда придем к власти", – сказал лидер НДИ.

Отвечая на вопрос корреспондента Newsru.co.il по поводу голосования по законопроекту о разделении функций юридического советника, Либерман сказал: "Мы, разумеется, проголосуем против. Это законопроекты для праймериз в "Ликуде". Я за глубокую юридическую реформу, которая отразится в конституции, а не в случайных решениях и выдумках".