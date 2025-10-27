Отменяется режим особого положения на юге Израиля

Министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил рекомендацию ЦАХАЛа не продлевать особое положение в южном регионе – впервые с 7 октября 2023 года. Режим особого положения на юге будет официально снят с 28 октября.

В то же время об окончании войны пока не объявлено.

Напомним, что 19 октября 2025 года правительство Израиля утвердило изменение названия войны – если с 7 октября 2023-го официальным названием было Война "Железные мечи", то по прошествии более двух лет она стала именоваться "Войной возрождения".

10 октября 2025 года в Газе вступил в силу режим прекращения огня. При этом ЦАХАЛ контролирует буферную зону (более 50% территории сектора) и сохраняет за собой право нанесения ударов по целям в Газе в случае возникновения угроз безопасности.

13 октября были освобождены из плена все остававшиеся в живых заложники, которых удерживали террористы в Газе в течение 738 дней – с 7 октября 2023 года. Президент США Дональд Трамп объявил: "Война окончена". Однако правительство Израиля не объявляло об окончании войны. Действует режим прекращения огня в Газе. Процесс "обмена телами" задерживается – ХАМАС заявляет, что не в состоянии найти всех убитых заложников.

