Время зажигания субботних свечей 12 декабря 2025 года
Зажигание свечей и окончание субботы:
Иерусалим – 16:01, 17:16
Тель-Авив – 16:16, 17:17
Хайфа – 16:08, 17:15
Беэр-Шева – 16:11, 17:19
Эйлат – 16:14, 17:21
Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).
После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).
На этой неделе читают главу Торы "Ваешев":
Яаков вместе с двенадцатью сыновьями поселяется в Хевроне. Его любимый сын – Йосеф, что вызывает зависть старших братьев, особенно из-за подаренной ему многоцветной рубашки и особого отношения отца. Йосеф рассказывает два сна, предсказывающих его будущую власть над братьями, что усиливает их ненависть.
Шимон и Леви хотят убить Йосефа, но Реувен предлагает бросить его в яму с намерением спасти позже. Йеуда предлагает продать Йосефа ишмаэльтянам. Чтобы обмануть Яакова, братья пачкают его рубашку кровью козленка, показывая ее отцу, будто Йосеф погиб от зверя.
Йеуда женится и у него рождаются три сына. Старший Эр умирает бездетным, и его жена Тамар вступает в левиратный брак с Онаном, который грешит и тоже умирает. Когда Яеуда отказывает Тамар в браке с младшим сыном, она переодевается блудницей и обманывает его, чтобы иметь потомство. От этого союза рождаются Перец и Зерах, из которых происходит род Давида.
Йосефа продают в Египет Потифару, царедворцу фараона. Б-г благословляет его, и он становится управляющим дома Потифара. Жена Потифара пытается соблазнить Йосефа, но, отвергнутый, он оказывается в тюрьме по ее навету. Там Йосеф завоевывает доверие главного тюремщика и становится управляющим тюрьмы.
В тюрьме он встречает виночерпия и пекаря фараона, приснивших странные сны. Йосеф толкует их: виночерпий будет освобожден, пекарь повешен. Так и случается, но виночерпий забывает обещание упомянуть Йосефа перед фараоном.