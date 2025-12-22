x
22 декабря 2025
Израиль

Нетаниягу обратился к Эрдогану: "Тем, кто грезит о создании империй, я говорю: забудьте об этом"

Биньямин Нетаниягу
Иран
Турция
время публикации: 22 декабря 2025 г., 20:35 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 20:35
Дипломатический саммит Израиль–Греция–Кипр в Иерусалиме
Фото: Мааян Туаф, ЛААМ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Кипра Никос Христодулидис по итогам трехстороннего саммита выступили с совместным заявлением.

Выступление Нетаниягу содержало послание президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, пытающемуся усилить свое влияние в регионе, в том числе в Сирии и Газе. "Тем, кто грезит о создании империи и мечтает контролировать наши страны, я говорю: забудьте, этого не будет", – заявил Нетаниягу. Он добавил, что сотрудничество трех стран укрепляет их возможности и заявил о намерении продвигать "безопасность, процветание и свободу" в Восточном Средиземноморье.

Нетаниягу также прокомментировал сообщения о ракетных учениях Ирана, заявив, что Израиль "следит за ними и готовится". Он пригрозил Тегерану "очень жестким" ответом на любые действия против Израиля.

