В Дженине неизвестные сожгли рождественскую елку и рождественский вертеп

В ночь на понедельник неизвестные сожгли рождественскую елку и рождественский вертеп в Дженине. Об этом сообщил настоятель церкви Святого Искупителя отец Амер Дужбран в социальных сетях.

От имени прихода Латинского монастыря он осудил действия вандалов. Священник заявил, что произошедшее не вписывается в палестинскую и христианскую культурную традицию, основанную на терпимости и мирном сосуществовании. Он подчеркнул, что это такой поступок также не отражает ценности жителей Дженина.

Инцидент в Дженине осудили губернатор города Камаль Абу ар-Руба, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, а также представители официальных и общественных организаций.