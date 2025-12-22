В Дженине неизвестные сожгли рождественскую елку и рождественский вертеп
время публикации: 22 декабря 2025 г., 19:59 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 20:08
В ночь на понедельник неизвестные сожгли рождественскую елку и рождественский вертеп в Дженине. Об этом сообщил настоятель церкви Святого Искупителя отец Амер Дужбран в социальных сетях.
От имени прихода Латинского монастыря он осудил действия вандалов. Священник заявил, что произошедшее не вписывается в палестинскую и христианскую культурную традицию, основанную на терпимости и мирном сосуществовании. Он подчеркнул, что это такой поступок также не отражает ценности жителей Дженина.
Инцидент в Дженине осудили губернатор города Камаль Абу ар-Руба, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, а также представители официальных и общественных организаций.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 декабря 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 декабря 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 декабря 2025