x
22 декабря 2025
|
последняя новость: 20:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 декабря 2025
|
22 декабря 2025
|
последняя новость: 20:35
22 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Дженине неизвестные сожгли рождественскую елку и рождественский вертеп

Палестинская администрация
время публикации: 22 декабря 2025 г., 19:59 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 20:08
В Дженине неизвестные сожгли рождественскую елку и рождественский вертеп
Facebook церкви Святого Искупителя

В ночь на понедельник неизвестные сожгли рождественскую елку и рождественский вертеп в Дженине. Об этом сообщил настоятель церкви Святого Искупителя отец Амер Дужбран в социальных сетях.

От имени прихода Латинского монастыря он осудил действия вандалов. Священник заявил, что произошедшее не вписывается в палестинскую и христианскую культурную традицию, основанную на терпимости и мирном сосуществовании. Он подчеркнул, что это такой поступок также не отражает ценности жителей Дженина.

Инцидент в Дженине осудили губернатор города Камаль Абу ар-Руба, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, а также представители официальных и общественных организаций.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 декабря 2025

В Польше арестован студент, готовивший теракт на рождественском базаре
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 декабря 2025

В Германии предотвращен теракт на рождественской ярмарке
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 декабря 2025

Посол Израиля в Бельгии: участник резни 7 октября замечен на рождественском базаре в Антверпене
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 ноября 2025

В Берлине на рождественском базаре продаются антиизраильские сувениры