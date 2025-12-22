x
22 декабря 2025
22 декабря 2025
22 декабря 2025
последняя новость: 18:42
22 декабря 2025
Мир

Алгоритмы Instagram продвигали аккаунты с антисемитской и расистской атрибутикой

Антисемитизм
Соцсети
время публикации: 22 декабря 2025 г., 18:42 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 18:42
Алгоритмы Instagram продвигали аккаунты с антисемитской и расистской атрибутикой
AP Photo/Michael Dwyer

Алгоритмы Instagram помогали продвигать аккаунты, распространявшие антисемитский и расистский контент и одновременно рекламировавшие "сувениры ненависти". Об этом говорится в отчете Центра по противодействию цифровой ненависти (CCDH) и Еврейских федераций Северной Америки (JFNA).

По оценке авторов отчета, 11 аккаунтов, оказавшихся в центре исследования, суммарно набрали около 1,5 млрд просмотров. В отчете утверждается, что часть аудитории приходила через встроенные рекомендации Instagram — в том числе через блок "похожие аккаунты", который предлагает пользователю страницы схожей тематики.

Отдельно авторы оценили возможные доходы от продаж через магазины, связанные с этими аккаунтами: речь идет примерно о 1,3 млн долларов (оценка основана на публичных данных и предположениях о среднем размере заказов). Согласно отчёту, товары продавались через платформы Shopify, Wix и Payhip. CCDH сообщает, что после обращения к платформам Wix и Payhip "сувениры ненависти" были удалены.

