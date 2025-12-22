x
22 декабря 2025
|
последняя новость: 18:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 декабря 2025
|
22 декабря 2025
|
последняя новость: 18:42
22 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Генплан развития Цфата "Южные ворота" утвержден к вступлению в силу

Мин.строительства
время публикации: 22 декабря 2025 г., 18:07 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 18:46
Генплан развития Цфата "Южные ворота" утвержден к вступлению в силу

Окружная комиссия Северного округа утвердила к реализации разработанную министерством строительства программу развития Цфата, получившую название "А-Шаар а-Дроми ле-Цфат" – "Южные ворота Цфата".

Новый район будет построен в южных предместьях Цфата и существенно расширит город на юг. План предусматривает строительство 4000 единиц жилья, в результате чего население города вырастет примерно на 20 тысяч человек. Предусмотрено строительство городского центра, включающего площади для занятости, торговли, общественные учреждения и городской парк.

В соответствии с программой развития города, в новых жилых домах примерно 20% квартир (около 800 единиц жилья) будут малометражными – площадью до 80 квадратных метров. 2000 квартир (50%) будут площадью 80-105 квадратных метров, и еще 1200 квартир будут площадью более 120 квадратных метров. Для примерно 300 квартир возможно в будущем сделать пристройку дополнительного жилого блока.

Для того, чтобы обеспечить новых жителей Цфата всем необходимым, будут построены школы и детские сады на 260 классов, выделено 16500 квадратных метров под торговые площади и около 33 тысяч квадратных метров под офисы и предприятия.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 июля 2025

Подписаны соглашения о строительстве 10 тысяч квартир в Цфате и Нагарии
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 июня 2025

Мэры городов севера снова призвали построить новый аэропорт в "Рамат-Давид"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 мая 2025

Минстрой подписал два зонтичных соглашения о строительстве 13 тысяч квартир на севере Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 июля 2024

Проект: к 2050 году Израиль разделят на 28 зон с доступностью услуг на расстоянии до получаса езды