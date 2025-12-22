Генплан развития Цфата "Южные ворота" утвержден к вступлению в силу

Окружная комиссия Северного округа утвердила к реализации разработанную министерством строительства программу развития Цфата, получившую название "А-Шаар а-Дроми ле-Цфат" – "Южные ворота Цфата".

Новый район будет построен в южных предместьях Цфата и существенно расширит город на юг. План предусматривает строительство 4000 единиц жилья, в результате чего население города вырастет примерно на 20 тысяч человек. Предусмотрено строительство городского центра, включающего площади для занятости, торговли, общественные учреждения и городской парк.

В соответствии с программой развития города, в новых жилых домах примерно 20% квартир (около 800 единиц жилья) будут малометражными – площадью до 80 квадратных метров. 2000 квартир (50%) будут площадью 80-105 квадратных метров, и еще 1200 квартир будут площадью более 120 квадратных метров. Для примерно 300 квартир возможно в будущем сделать пристройку дополнительного жилого блока.

Для того, чтобы обеспечить новых жителей Цфата всем необходимым, будут построены школы и детские сады на 260 классов, выделено 16500 квадратных метров под торговые площади и около 33 тысяч квадратных метров под офисы и предприятия.