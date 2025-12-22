Нетаниягу о создании следственной комиссии: "Мы действуем так же, как США после 11 сентября"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выпустил специальное заявление, посвященное утверждению законопроекта о создании государственной комиссии по расследованию событий 7 октября.

"Дорогие граждане, комиссия министров по законодательству сегодня утвердила законопроект о создании специальной государственной комиссии. Это будет паритетная комиссия по расследованию событий 7 октября и обстоятельств, которые к ним привели. Речь о независимой комиссии со всеми полномочиями, точно установленными в Законе о следственных комиссиях.

Вопреки утверждениям, политики не будут членами комиссии. Ее состав будет определен на паритетной основе: половина членов – коалицией, другая половина – оппозицией.

Комиссия будет состоять из экспертов в сфере безопасности, академической сфере, юриспруденции, а также родителей, потерявших детей, которые будут наблюдателями.

Я хочу здесь кое-что прояснить: правительство могло создать правительственную комиссию, состав которой определялся бы исключительно им самим. Но я полагал, что такая комиссия заслужила бы доверие только части общества.

Точно так же комиссия, состав которой определялся бы исключительно судьей Ицхаком Амитом, как предлагает оппозиция, получила бы доверие лишь небольшой части общества.

Большинство однозначно поддерживает паритетную следственную комиссию, за и на то есть веская причина.

Беспрецедентные события, подобные 7 октября, требуют особой комиссии, широкой национальной комиссии, которая будет принята большинством народа.

Это будет паритетная комиссия по расследованию. Ни у одной стороны не будет никакого преимущества в назначении членов комиссии.

После величайшей катастрофы в нашей истории мы действуем точно так же, как действовали США после величайшей катастрофы в американской истории.

После теракта в башнях-близнецах 11 сентября президент Буш принял специальный закон для создания особой комиссии по расследованию. И что это была за комиссия? – Паритетная комиссия для обеих сторон политического спектра.

Тогда никто не жаловался на "политическую предвзятость", и я должен сказать, что ее выводы получили широкое признание именно по этой причине.

Это именно то, что мы делаем.

Если действительно есть желание докопаться до истины, действительно есть желание не допустить фальсификаций, как можно тут протестовать?!

Я говорю оппозиции: пожалуйста, приводите любых экспертов, каких хотите, задавайте любые вопросы, какие хотите, расследуйте любого, кого хотите, включая меня.

Мандат комиссии и границы расследования будут определены правительством. Это не новость и не особенность, это общая практика в отношении всех комиссий любого типа.

И поэтому тут нет ничего особенного или исключительного. Напротив, это общепринятая процедура.

Заверяю вас, все вопросы будут изучены, без исключения: политические, военные, разведывательные, юридические – все.

Я собрал сегодня группу министров для выработки альтернатив относительно масштаба расследования, предложение будет представлено на утверждение правительства.

Я убежден: специальная государственная комиссия, паритетная комиссия с участием представителей оппозиции и коалиции – это правильный путь к установлению истины".