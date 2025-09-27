x
27 сентября 2025
27 сентября 2025
Израиль

Наземная операция в городе Газа: изъято оружие, уничтожены наблюдательные пункты ХАМАСа

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 27 сентября 2025 г., 12:58 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 13:28
Наземная операция в городе Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа под командованием Южного военного округа при содействии военной разведки и службы общей безопасности продолжают боевые действия против террористических организаций по всему сектору Газы.

98-я дивизия действует в районе города Газа. За последние сутки были ликвидированы несколько боевиков, изъято оружие, в том числе противотанковые ракеты, реактивные снаряды, взрывные устройства и автоматы.

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по наблюдательному пункту, который использовался боевиками ХАМАСа для слежения за силами ЦАХАЛа.

162-я дивизия атаковала здание, откуда боевики ХАМАСа вели наблюдение за силами ЦАХАЛа, уничтожила подземную террористическую инфраструктуру и обезвредила взрывные устройства, заложенные в этом районе.

Бойцы 36-й дивизии ведут бои в районе города Газа. За последние 24 часа была уничтожена наземная и подземная террористическая инфраструктура и ликвидированы боевики, представлявшие собой угрозу для сил ЦАХАЛа.

Истребитель ВВС атаковал военные здания террористической организации ХАМАС.

За последние сутки ВВС нанесли удары примерно по 120 целям, включая военные здания, террористическую инфраструктуру и скопления боевиков.

