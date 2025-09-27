Стрельба в Хадере, тяжело ранен мужчина

На улице Ротшильд в Хадере прогремели выстрелы. Парамедики "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Гилель Яфе" в тяжелом состоянии мужчину (примерно 30 лет). По оценкам медиков, его состояние критическое.

На месте преступления находятся полицейские и криминалисты. Ведется розыск стрелявшего, на выезде из города развернуты блокпосты.

По предварительным данным, преступление произошло на криминальной почве.