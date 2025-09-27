В Кирьят-Бялике в ДТП тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 27 сентября 2025 г., 22:05 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 22:06
На бульваре Бен-Гурион в Кирьят-Бялике произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 20 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
