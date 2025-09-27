x
Более миллиона человек просканировали QR-код, продемонстрированный Нетаниягу на Генассамблее ООН

время публикации: 27 сентября 2025 г., 21:18 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 21:18
AP Photo/Richard Drew

Спустя сутки после выступления Биньямина Нетаниягу на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке его пресс-служба сообщила, что более миллиона человек прошли по ссылке в QR-коде, который был прикреплен к лацкану его пиджака. Ссылка вела на сайт с документальными свидетельствами резни 7 октября. (Сайт доступен только за пределами Израиля).

По данным канцелярии, около 30% заходов на сайт были совершены из Ирана и Газа.

