27 сентября 2025
27 сентября 2025
27 сентября 2025
последняя новость: 21:11
27 сентября 2025
Израиль

Подписан приказ на разрушение дома террориста, организовавшего взрывы в автобусах в Гуш-Дане

Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
ЦАХАЛ
время публикации: 27 сентября 2025 г., 21:11 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 21:14
Подписан приказ на разрушение дома террориста, организовавшего взрывы в автобусах в Гуш-Дане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о выпуске ордера на конфискацию и разрушение дома Абада аль-Карима Снубара, организовавшего 20 февраля 2025 года взрывы в автобусах в Бат-Яме и Холоне.

Вечером 20 февраля взрывы произошли в нескольких автобусах, находившихся на стоянках в Бат-Яме и Холоне. Кроме того, в двух других автобусах были обнаружены невзорвавшиеся устройства. На одном из них, найденном в Холоне, была надпись на арабском языке: "Месть за Туль-Карем". В результате взрывов никто не пострадал.

Террорист был арестован 23 июля. Его аресту предшествовал взрыв в Шхеме, ставший, по всей видимости, результатом работы боевика со взрывными устройствами. В результате взрыва он получил травмы рук и лица.

ЦАХАЛ сообщает, что также выпущен ордер на разрушение дома террориста, обстрелявшего 14 мая возле поселка Брухин в Самарии израильский автомобиль. В теракте погибла находившаяся на позднем сроке беременности Цеэла Гез – мать четырех детей, а ее муж был тяжело ранен.

Израиль
