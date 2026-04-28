28 апреля 2026
|
28 апреля 2026
|
последняя новость: 13:55
28 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Бисмут против Замира: "Он не может решать, когда являться на заседания комиссии, а когда нет"

ЦАХАЛ
Кнессет
время публикации: 28 апреля 2026 г., 13:08 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 13:08
Бисмут против Замира: "Он не может решать, когда являться на заседания комиссии, а когда нет"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боаз Бисмут подверг резкой критике начальника генерального штаба ЦАХАЛа Эяля Замира.

Бисмут был возмущен тем, что начальник генерального штаба не явился на закрытое заседание по оперативной оценке ситуации в сфере безопасности. "Недопустимо, чтобы начальник генерального штаба решал, когда являться на заседания комиссии, а когда – нет", - сказал Бисмут.

Депутат Кнессета Яэль Рон-Моше ("Кахоль Лаван") согласилась с мнением Бисмута. "Начальник генерального штаба не позволяет нам осуществлять наши обязанности по осуществлению парламентского контроля за деятельностью ЦАХАЛа.

Бисмут предлагал провести голосование, которое обязало бы начальник генштаба явиться на заседание, однако представитель ЦАХАЛа предложил согласовать дату нового заседания с участием начальника генерального штаба.

Израиль
