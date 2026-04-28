x
28 апреля 2026
28 апреля 2026
28 апреля 2026
последняя новость: 13:55
28 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Мошенницу, причастную к обману русскоязычных граждан, приговорили к 4,5 годам тюрьмы

время публикации: 28 апреля 2026 г., 12:45 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 12:58
Мошенницу, причастную к обману русскоязычных граждан, приговорили к 4,5 годам тюрьмы
AP Photo/Jean-Francois Badias

Суд приговорил жительницу Хадеры к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о десятках эпизодов мошенничества, жертвами которого становились русскоязычные граждане.

Суд также обязал ее выплатить пострадавшим компенсации на общую сумму более 300 тысяч шекелей.

По данным полиции, обвиняемая систематически обманывала граждан, злоупотребляя их доверием, и получила от жертв более миллиона шекелей.

В обвинительном заключении говорилось о более чем 30 эпизодах мошенничества.

// https://www.newsru.co.il/ // Община // 20 апреля 2026

Телефонные мошенники ограбили русскоязычную пенсионерку на 53000 шек.
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 05 апреля 2026

Телефонные мошенники выдали себя за сотрудников банка и украли 10 тысяч шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 февраля 2026

Задержан подозреваемый в мошенничестве, жертвами которого стали русскоязычные пожилые израильтяне
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 января 2026

В 2025 году было открыто 2655 дел о мошенничестве против пожилых репатриантов из бывшего СССР