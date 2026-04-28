Мошенницу, причастную к обману русскоязычных граждан, приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Суд приговорил жительницу Хадеры к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о десятках эпизодов мошенничества, жертвами которого становились русскоязычные граждане.

Суд также обязал ее выплатить пострадавшим компенсации на общую сумму более 300 тысяч шекелей.

По данным полиции, обвиняемая систематически обманывала граждан, злоупотребляя их доверием, и получила от жертв более миллиона шекелей.

В обвинительном заключении говорилось о более чем 30 эпизодах мошенничества.