28 апреля 2026
последняя новость: 12:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Баарав-Миара попросила отложить дату подачи ответа на апелляцию по назначению Гофмана

Юрсоветник правительства
"Мосад"
время публикации: 28 апреля 2026 г., 11:13 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 11:13
Oren Ben Hakoon/Flash90; Chaim Goldberg/Flash90

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара попросила отложить на пять дней дату подачи своего заключения по апелляции против назначения Романа Гофмана на должность главы службы внешней разведки ("Мосад").

Гали Баарав-Миара до сих пор не заявила, готова ли она представлять правительство в ходе рассмотрения этого иска.

Последней датой подачи заключения было 28 апреля. Накануне секретарь правительства Йоси Фукс попросил юридического советника правительства дать ответ о своей готовности отстаивать позицию правительства в суде. В ответ Баарав-Миара попросила еще пять дней на формирование ответа.

