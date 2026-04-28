Баарав-Миара попросила отложить дату подачи ответа на апелляцию по назначению Гофмана

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара попросила отложить на пять дней дату подачи своего заключения по апелляции против назначения Романа Гофмана на должность главы службы внешней разведки ("Мосад").

Гали Баарав-Миара до сих пор не заявила, готова ли она представлять правительство в ходе рассмотрения этого иска.

Последней датой подачи заключения было 28 апреля. Накануне секретарь правительства Йоси Фукс попросил юридического советника правительства дать ответ о своей готовности отстаивать позицию правительства в суде. В ответ Баарав-Миара попросила еще пять дней на формирование ответа.