Подано обвинение против Виталия Рохленко, который выдавал себя за стоматолога

Прокуратура подала в мировой суд Ришон ле-Циона обвинительное заключение против 55-летнего Виталия Рохленко, который, по версии следствия, незаконно открыл и около девяти лет управлял стоматологической клиникой V-Dent в Ришон ле-Ционе, лечил десятки пациентов, не имея образования и лицензии стоматолога.

Обвинительное заключение, поданное прокуратурой Центрального округа, включает 38 пунктов: получение выгоды обманным путем при отягчающих обстоятельствах, причинение тяжкого вреда здоровью, нападение, незаконная стоматологическая практика, подделка документов при отягчающих обстоятельствах, а также налоговые нарушения и нарушения в рамках процедуры банкротства.

Согласно обвинению, Рохленко был лишь зубным техником с практической лицензией, имевшим право работать в лаборатории под надзором старшего зубного техника и по назначению стоматолога. Несмотря на это, в 2014 году он открыл клинику без лицензии министерства здравоохранения, нанимал стоматологов, техников и ассистентку, представлялся квалифицированным врачом-стоматологом и сам проводил пациентам хирургические и ортодонтические процедуры, а также незаконно выписывал рецепты. В прокуратуре утверждают, что он годами действовал по отработанной схеме, пользуясь уязвимостью репатриантов из бывшего СССР, плохо владевших ивритом и не разбиравшихся в стоматологии, и привлекал клиентов ценами примерно на 50% ниже рыночных.

По данным обвинения, Рохленко проводил инвазивные процедуры, включая удаления зубов, лечение корневых каналов и операции на деснах, используя препараты для анестезии, разрешенные только для медицинского применения. В ряде случаев пациентам был причинен тяжелый и необратимый ущерб, включая потерю зубов, длительные боли и нарушение повседневной функциональности. Некоторым его бывшим пациентам потребовалось дорогостоящее восстановительное лечение на десятки тысяч шекелей. Прокуратура также утверждает, что после проверки минздрава в 2014 году Рохленко письменно обязался вести клинику вместе с лицензированным стоматологом, однако этого не произошло. Кроме того, Рохленко обвиняется в сокрытии доходов в рамках процедуры банкротства и в налоговых нарушениях на сумму более 3 млн шекелей.