28 апреля 2026
28 апреля 2026
28 апреля 2026
последняя новость: 12:23
28 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Задержан подозреваемый в покушении на убийство около Иерусалима

время публикации: 28 апреля 2026 г., 11:24 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 11:27
Задержан подозреваемый в покушении на убийство около Иерусалима
Полиция сообщила о задержании 26-летнего жителя Иерусалима, подозреваемого по делу о покушении на убийство в Гиват-Зеэве. Сегодня полиция доставит его в мировой суд Иерусалима для продления ареста.

В ночь на 27 апреля в районе Гиват-Зеэва и Гивон а-Хадаша, северо-западней Иерусалима, в результате нападений с применением огнестрельного оружия были тяжело ранены двое мужчин примерно 19 и 25 лет. Раненые были доставлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

По версии полиции, речь идет о криминальном конфликте между преступниками.

