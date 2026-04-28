За минувшие сутки в Ливане уничтожен туннель и множество боеприпасов "Хизбаллы"

Военнослужащие 226-й бригады под командованием 146-й дивизии продолжают операцию южнее передовой линии обороны на юге Ливана. В понедельник, 27 апреля, израильские бойцы обнаружили и атаковали склад вооружений, противотанковые позиции, наблюдательный пункт и здания, которые "Хизбалла" использовала в военных целях.

В ходе нескольких дополнительных операций за последние сутки инженерные подразделения уничтожили подземный туннель "Хизбаллы". Кроме того, бойцы 226-й бригады обнаружили подземную шахту, противотанковую позицию и многочисленные взрывные устройства.

Боевики "Хизбаллы" в понедельник запустили несколько ударных беспилотников по израильским военнослужащим, действующим на юге Ливана. Беспилотники взорвались неподалеку от израильских сил, пострадавших нет.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что речь идет о грубом нарушении соглашения о прекращении огня со стороны террористической организации "Хизбалла".