28 апреля 2026
последняя новость: 15:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

За минувшие сутки в Ливане уничтожен туннель и множество боеприпасов "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 апреля 2026 г., 14:17 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 14:17
Военнослужащие 226-й бригады под командованием 146-й дивизии продолжают операцию южнее передовой линии обороны на юге Ливана. В понедельник, 27 апреля, израильские бойцы обнаружили и атаковали склад вооружений, противотанковые позиции, наблюдательный пункт и здания, которые "Хизбалла" использовала в военных целях.

В ходе нескольких дополнительных операций за последние сутки инженерные подразделения уничтожили подземный туннель "Хизбаллы". Кроме того, бойцы 226-й бригады обнаружили подземную шахту, противотанковую позицию и многочисленные взрывные устройства.

Боевики "Хизбаллы" в понедельник запустили несколько ударных беспилотников по израильским военнослужащим, действующим на юге Ливана. Беспилотники взорвались неподалеку от израильских сил, пострадавших нет.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что речь идет о грубом нарушении соглашения о прекращении огня со стороны террористической организации "Хизбалла".

