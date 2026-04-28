x
28 апреля 2026
|
последняя новость: 12:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Антитеррористическая операция в округе Биньямин: задержаны подозреваемые, конфисковано оружие

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 28 апреля 2026 г., 11:42 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 11:49
ЦАХАЛ сообщил о завершении крупной операции в округе Биньямин, проведенной совместно с пограничной полицией Иудеи и Самарии при координации общей службой безопасности (ШАБАК).

В течение последних суток силы безопасности одновременно действовали в Ар-Раме, Кафр-Акабе и Каландии: были проверены около 100 зданий, допрошены 40 подозреваемых, задержаны шесть разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, подстрекательству и хранению оружия.

Кроме того, были обнаружены и конфискованы более десяти единиц оружия, включая пистолеты, пистолеты-пулеметы "Карл Густав" ("Карло"), охотничье ружье, винтовки M16 и M4, а также самодельные трубчатые взрывные устройства, детали оружия, боеприпасы и военное снаряжение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook