Антитеррористическая операция в округе Биньямин: задержаны подозреваемые, конфисковано оружие

ЦАХАЛ сообщил о завершении крупной операции в округе Биньямин, проведенной совместно с пограничной полицией Иудеи и Самарии при координации общей службой безопасности (ШАБАК).

В течение последних суток силы безопасности одновременно действовали в Ар-Раме, Кафр-Акабе и Каландии: были проверены около 100 зданий, допрошены 40 подозреваемых, задержаны шесть разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, подстрекательству и хранению оружия.

Кроме того, были обнаружены и конфискованы более десяти единиц оружия, включая пистолеты, пистолеты-пулеметы "Карл Густав" ("Карло"), охотничье ружье, винтовки M16 и M4, а также самодельные трубчатые взрывные устройства, детали оружия, боеприпасы и военное снаряжение.