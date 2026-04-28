Судебный процесс над Нетаниягу возобновился с совещания сторон за закрытыми дверьми

В окружном суде в Тель-Авиве возобновился допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Заседание началось с получасовым опозданием из-за совещания за закрытыми дверьми в канцелярии судей.

В заседании принимали участие судьи, представители защиты, обвинения, а также Биньямин Нетаниягу.

В начале заседания глава коллегии Ривка Фридман-Фельдман обратилась к сторонам: "Я надеюсь, что мы возвращаемся к рутине".

Судебный процесс был прерван два месяца назад с началом войны "Рычание льва".