Судебный процесс над Нетаниягу возобновился с совещания сторон за закрытыми дверьми
время публикации: 28 апреля 2026 г., 11:40 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 11:51
В окружном суде в Тель-Авиве возобновился допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Заседание началось с получасовым опозданием из-за совещания за закрытыми дверьми в канцелярии судей.
В заседании принимали участие судьи, представители защиты, обвинения, а также Биньямин Нетаниягу.
В начале заседания глава коллегии Ривка Фридман-Фельдман обратилась к сторонам: "Я надеюсь, что мы возвращаемся к рутине".
Судебный процесс был прерван два месяца назад с началом войны "Рычание льва".
