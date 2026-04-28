ЦАХАЛ предупредил ливанцев: "Хизбалла" нарушила прекращение огня, эвакуируйтесь

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала экстренное предупреждение для жителей 16 населенных пунктов на юге Ливана о необходимости срочной эвакуации.

"В связи с тем, что террористическая организация "Хизбалла" нарушает условия соглашения о прекращении огня, Армия обороны Израиля вынуждена применить против "Хизбаллы" силу, – сказано в этом сообщении. – ЦАХАЛ не намерен причинять вам вред. В целях вашей безопасности вы должны немедленно эвакуироваться из своих домов и удалиться из указанного района в направлении округа Сайда".

В ЦАХАЛе подчеркивают, что каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или боевыми средствами, подвергает свою жизнь опасности.

Сообщение сопровождается картой с перечнем деревень, жителям которых следует эвакуироваться, и с указанием безопасного района. Ожидаются удары по объектам и боевикам "Хизбаллы в деревнях Аль-Гандурия, Бурдж-Калауия, Калауия, Ас-Саввана, Аль-Джмейджма, Сафад аль-Баттих, Бараашит, Шакра, Айта аль-Джабаль, Тибнин, Ас-Султания, Бир а-Санасиль, Дунин, Хирбет-Сильм, Селаа, Дейр-Кифа.