Лапид объявил, что готов уступить второе место в списке "Бэяхад" Гади Айзенкоту

Глава "Еш Атид" Яир Лапид сообщил главе "Бэяхад" Нафтали Беннету, что "готов перейти на третье место в списке ради крупного объединения с Гади Айзенкотом". Об этом передали из окружения Лапида.

По словам Лапида, "его личное место значительно менее важно, чем необходимость объединить силы и победить на выборах".

На данный момент неясно, намерен ли Гади Айзенкот присоединиться к новой политической структуре во главе с Беннетом.