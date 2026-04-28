В Бней-Браке планируется акция протеста: ожидаются пробки на 4-й трассе

Полиция предупредила о возможных изменениях в организации движения в районе Бней-Брака в связи с ожидаемой сегодня демонстрацией.

Возможны пробки и перекрытия на шоссе №4 в обоих направлениях на участке от развязки Алуф-Саде до развязки Эм а-Мошавот, а также на улице Жаботински в Бней-Браке.

На месте будут находиться полицейские, которые будут регулировать движение и следить за общественным порядком.

Полиция рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты, следить за обновлениями и избегать поездок в этот район.