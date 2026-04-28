На юге Ливана тяжело ранен военнослужащий ЦАХАЛа
время публикации: 28 апреля 2026 г., 07:44 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 07:48
Пресс-служба ЦАХАЛа разрешила к публикации информацию об инциденте на юге Ливана, в ходе которого один военнослужащий получил тяжелые ранения и еще один был легко ранен в результате падения вражеского БПЛА.
Пострадавшие доставлены в больницу, их семьи уведомлены. В ЦАХАЛе заявили, что речь идет о нарушении террористической организацией "Хизбалла" договоренностей о прекращении огня.