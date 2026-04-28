28 апреля 2026
|
28 апреля 2026
|
последняя новость: 23:45
28 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Разрешено к публикации имя подрядчика минобороны, погибшего в Ливане

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Погибшие
время публикации: 28 апреля 2026 г., 23:45 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 23:45
Амар Хужират
Разрешено к публикации имя работника компании-подрядчика министерства обороны на юге Ливана. Это Амар Хужират, житель Шфарама.

Согласно сообщениям в СМИ, беспилотник "Хизбаллы" атаковал инженерную технику компании, работающей по контракту с министерством обороны.

Согласно сообщению мониторинговой группы, отслеживающей события на границах Израиля, в результате атаки 19-летний сын Амара Хужирата был ранен осколками. Он был доставлен в больницу "Зив" с легким ранением. Социальная служба больницы оказывает поддержку юноше и членам семьи. По данным мониторинговой группы, речь идет о семье из Шфарама.

