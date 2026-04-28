Два автомобиля столкнулись на 721-м шоссе возле Бейт-Орена, травмированы четыре человека

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей, которое произошло на шоссе 721 неподалеку от Бейт-Орена.

Оказав неотложную помощь пострадавшим, парамедики и фельдшеры МАДА эвакуировали в больницу молодого человека в возрасте примерно 20 лет в тяжелом состоянии с множественными травмами, 57-летнюю женщину с травмами средней степени тяжести и двоих пострадавших с легкими травмами.