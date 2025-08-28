14-й канал: Бен-Гвир намерен уволить начальника полиции Тель-Авивского округа. Полиция: "Это фейк"

14-й телеканал сообщил в вечернем выпуске новостей, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и генинспектор полиции Дани Леви намерены уволить начальника полиции Тель-Авивского округа Хаима Саргарофа.

В сюжете утверждалось, что причиной недовольства начальства стали недочеты, выявленные во время внезапной проверки, проведенной в отделениях полиции округа. Источники телеканала также заявили, что окружение Бен-Гвира недовольно тем, что Саргароф лично не проконтролировал работу полицейских во время антиправительственных демонстраций и перекрытия дорог в центре страны.

После того, как этот сюжет вышел в эфир, пресс-служба правоохранительных органов распространила опровержение. "Эта фейковая новость является плодом воображения ее авторов, – говорится в сообщении. – Генинспектор полиции высоко ценит и уважает начальника Тель-Авивского округа Хаима Саргарофа, который является профессионалом, добросовестно выполняющим свою работу".