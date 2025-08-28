В Хан-Юнисе ликвидирован террорист "Исламского джихада"

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в центре Хан-Юниса, на юге сектора Газы был ликвидирован Махмуд Юсуф Абу Тахи.

Судя по имеющимся данным, речь идет о террористе "Исламского джихада", вышедшем из израильской тюрьмы в 2022 году после шести лет заключения и вернувшемся к террористической деятельности.