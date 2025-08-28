Условия для купания на пляжах Израиля: жарко, медуз нет, значительное волнение

В эти выходные будет не так жарко, как в прошлые. На пляжах много отдыхающих. Около восточного побережья Средиземного моря медуз сейчас почти нет.

В четверг-субботу, 28-30 августа, в Израиле температура будет среднесезонной.

На побережье Средиземного моря днем – 30-31 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 30 градусов. Высота волн – до 1,5 м (купание может быть опасным).

В Эйлате днем – 38-40 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 27 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 34-36 градусов. Волны до 0,8 м. Температура воды – 30 градусов.

На берегу Мертвого моря температура днем – 34-35 градусов. Волны до 0,6 м. Температура воды – более 30 градусов.