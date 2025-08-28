Шестилетний ребенок едва не утонул в бассейне отеля на Мертвом море, он в тяжелом состоянии
время публикации: 28 августа 2025 г., 16:03 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 16:03
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о ребенке в возрасте примерно шести лет, которого извлекли без сознания из бассейна в отеле возле Мертвого моря.
Медики провели реанимацию пострадавшей, и когда его сердце снова начало биться, девочку эвакуировали на спасательном вертолете в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Состояние ребенка очень тяжелое.
Ссылки по теме