Израиль

Шестилетний ребенок едва не утонул в бассейне отеля на Мертвом море, он в тяжелом состоянии

время публикации: 28 августа 2025 г., 16:03 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 16:03
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о ребенке в возрасте примерно шести лет, которого извлекли без сознания из бассейна в отеле возле Мертвого моря.

Медики провели реанимацию пострадавшей, и когда его сердце снова начало биться, девочку эвакуировали на спасательном вертолете в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Состояние ребенка очень тяжелое.

