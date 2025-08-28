Полиция закрыла на месяц "отель для нелегалов" в тель-авивском районе Флорентин

Глава полиции Тель-Авивского округа Хаим Саргруф подписал приказ о закрытии жилого комплекса в районе Флорентин после того, как в нем были задержаны 102 нелегала, не имевших разрешений на пребывание в Израиле. Приказ о прекращении деятельности жилого комплекса будет действовать 30 дней, до 24 сентября включительно.

Дело о заселении нелегалов, включая нелегально работающих и проживающих в Израиле палестинцев, рассматривается судом: ранее здание принадлежало двум пожилым братьям Давиду и Моше Балас (76 лет и 80 лет), однако они утверждают, что лишь управляют этим зданием, поскольку продали его в 1994 году тель-авивскому муниципалитету.

Раньше это здание было коммерческим комплексом, затем его переоборудовали под общежитие. В каждой из комнат были установлены двухъярусные кровати, в здании проживали десятки нелегальных мигрантов. Сами же братья Балас утверждают, что сдавали квартиры строительным компаниям и не знают, кого именно строительные компании заселяли.

Жильцы опровергают эти утверждения: на допросе они заявили, что платили лично братьям Балас от 500 до 1500 шекелей в месяц за проживание. Компания "Нево Финансим", эксплуатирующая здание, зарегистрирована в собственности Давида Баласа, а при проверке в муниципалитете выяснилось, что владельцем 130 квартир зарегистрирован Моше Балас. Сам Моше Балас утверждает,что фактически он является владельцем только шести квартир, поскольку управлять этим жилым комплексом его попросил муниципалитет Тель-Авива, желавший таким образом сэкономить на оформлении.

Давид Балас заявил, что у братьев есть договор с муниципалитетом от 1994 года, в рамках которого они продали весь комплекс муниципалитету, оставив себе только шесть квартир. При этом муниципалитет якобы зарегистрировал комплекс на имя Давида Баласа, "чтобы не было юридических проблем".

Адвокат подозреваемых заявил, что они категорически опровергают предъявляемые им подозрения: он утверждает, что братья Балас не контролируют недвижимость и не являются ее владельцами, они не получали никаких платежей и не заключали договоры с нелегальными мигрантами. По словам адвоката, нелегалы "вторглись в квартиры по договоренности с третьими сторонами, никак не связанными с его клиентами".