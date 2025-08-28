x
28 августа 2025
Израиль

Полиция вернула жениху украденное кольцо и организовала площадку для предложения. Видео

время публикации: 28 августа 2025 г., 19:09 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 19:18
Полиция вернула жениху украденное кольцо и организовала площадку для предложения
Пресс-служба полиции Израиля

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение о краже сумки с пляжа в Кейсарии – молодой человек привез свою избранницу на пляж, чтобы сделать ей предложение в романтической обстановке, но воры опередили его и похитили сумку с кольцом.

После получения заявления, сотрудники полиции начали расследование с использованием современных технологических средств, они смогли установить подозреваемого и арестовали его. При обыске в доме подозреваемого была найдена сумка с кольцом.

Следователи пригласили молодую пару в полицейский участок за их возвращенной собственностью, а выйдя из участка, молодые люди обнаружили, что полицейские подготовили все необходимое для самого красивого предложения руки и сердца.

Девушка сказала своему любимому "да".

