Полиция вернула жениху украденное кольцо и организовала площадку для предложения. Видео

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение о краже сумки с пляжа в Кейсарии – молодой человек привез свою избранницу на пляж, чтобы сделать ей предложение в романтической обстановке, но воры опередили его и похитили сумку с кольцом.

После получения заявления, сотрудники полиции начали расследование с использованием современных технологических средств, они смогли установить подозреваемого и арестовали его. При обыске в доме подозреваемого была найдена сумка с кольцом.

Следователи пригласили молодую пару в полицейский участок за их возвращенной собственностью, а выйдя из участка, молодые люди обнаружили, что полицейские подготовили все необходимое для самого красивого предложения руки и сердца.

Девушка сказала своему любимому "да".