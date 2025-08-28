Полиция вернула жениху украденное кольцо и организовала площадку для предложения. Видео
время публикации: 28 августа 2025 г., 19:09 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 19:18
Несколько дней назад в полицию поступило сообщение о краже сумки с пляжа в Кейсарии – молодой человек привез свою избранницу на пляж, чтобы сделать ей предложение в романтической обстановке, но воры опередили его и похитили сумку с кольцом.
После получения заявления, сотрудники полиции начали расследование с использованием современных технологических средств, они смогли установить подозреваемого и арестовали его. При обыске в доме подозреваемого была найдена сумка с кольцом.
Следователи пригласили молодую пару в полицейский участок за их возвращенной собственностью, а выйдя из участка, молодые люди обнаружили, что полицейские подготовили все необходимое для самого красивого предложения руки и сердца.
Девушка сказала своему любимому "да".
