Внимание, розыск: пропала 23-летняя жительница Бней-Брака Шира Леви

время публикации: 28 декабря 2025 г., 22:20 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 22:20
Внимание, розыск: пропала 23-летняя жительница Бней-Брака Шира Леви
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 23-летней Ширы Леви, проживающей в Бней-Браке. В последний раз она выходила на связь днем 28 декабря.

Приметы пропавшей: рост 1.65, среднего телосложения, темные волосы. Особые приметы: татуировки на шее и на руке.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100.

