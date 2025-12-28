Внимание, розыск: пропала 23-летняя жительница Бней-Брака Шира Леви
время публикации: 28 декабря 2025 г., 22:20 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 22:20
Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 23-летней Ширы Леви, проживающей в Бней-Браке. В последний раз она выходила на связь днем 28 декабря.
Приметы пропавшей: рост 1.65, среднего телосложения, темные волосы. Особые приметы: татуировки на шее и на руке.
Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100.