Стрельба в Сахнине, двое раненых

Утром 28 декабря в Сахнине в результате нападения с применением огнестрельного ранения были ранены двое мужчин примерно 30 лет. Раненых доставили в больницу "Галиль" в Нагарии.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что один из раненых в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести.

Также была оказана медицинская помощь пострадавшему в состоянии нервного шока.

Полиция проводит расследование. Сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало.