Стрельба в Сахнине, двое раненых
время публикации: 28 декабря 2025 г., 09:51 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 09:54
Утром 28 декабря в Сахнине в результате нападения с применением огнестрельного ранения были ранены двое мужчин примерно 30 лет. Раненых доставили в больницу "Галиль" в Нагарии.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что один из раненых в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести.
Также была оказана медицинская помощь пострадавшему в состоянии нервного шока.
Полиция проводит расследование. Сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало.