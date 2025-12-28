x
28 декабря 2025
|
последняя новость: 11:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 декабря 2025
|
28 декабря 2025
|
последняя новость: 11:02
28 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Стрельба в Сахнине, двое раненых

Мада
Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 28 декабря 2025 г., 09:51 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 09:54
Стрельба в Сахнине, двое раненых
Пресс-служба полиции Израиля

Утром 28 декабря в Сахнине в результате нападения с применением огнестрельного ранения были ранены двое мужчин примерно 30 лет. Раненых доставили в больницу "Галиль" в Нагарии.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что один из раненых в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести.

Также была оказана медицинская помощь пострадавшему в состоянии нервного шока.

Полиция проводит расследование. Сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook