Командование тылом: "только необходимая деятельность" во всех районах страны

Командование тылом Израиля сообщает, что с 8 утра 28 февраля все районы страны переводятся в режим "только необходимая деятельность".

В рамках обновленных указаний вводятся: запрет на проведение образовательных мероприятий, запрет массовых собраний, а также запрет на работу большинства предприятий и организаций, за исключением жизненно важных служб.