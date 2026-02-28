x
|
28 февраля 2026
Израиль

Командование тылом: "только необходимая деятельность" во всех районах страны

Война с Ираном
время публикации: 28 февраля 2026 г., 08:30 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 08:33
Noam Revkin Fenton/Flash90

Командование тылом Израиля сообщает, что с 8 утра 28 февраля все районы страны переводятся в режим "только необходимая деятельность".

В рамках обновленных указаний вводятся: запрет на проведение образовательных мероприятий, запрет массовых собраний, а также запрет на работу большинства предприятий и организаций, за исключением жизненно важных служб.

Израиль
