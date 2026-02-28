Предварительное оповещение о ракетном обстреле на территории Израиля
время публикации: 28 февраля 2026 г., 08:14 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 08:30
Командование тыла направило на мобильные телефоны граждан предварительные указания о необходимости находиться вблизи защищенного пространства.
Это превентивное оповещение, цель которого — привести общественность в состояние готовности к возможности ракетного обстрела израильской территории.
ЦАХАЛ подчеркивает, что на данный момент нет необходимости находиться внутри защищенных пространств.