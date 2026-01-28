Трое депутатов Кнессета извинились перед Байденом за обвинения в гибели израильских солдат

После того, как Биньямин Нетаниягу на последней пресс-конференции заявил, что эмбарго на поставку оружия, введенное Байденом, привело к гибели израильских солдат, трое депутатов Кнессета отправили экс-президенту США письмо с извинениями.

Заявление, возмутившее окружение Байдена, было сделано премьер-министром Израиля днем ранее, в самом конце его пресс-конференции. Нетаниягу заявил, что израильские солдаты гибли во время войны из-за нехватки боеприпасов для артиллерийского подавления противника или нанесения ударов с воздуха по районам, где находились боевики ХАМАСа. И ответственность за это он возложил на администрацию Байдена. "В какой-то момент у нас не было достаточно боеприпасов, и люди гибли, погибали герои. Часть дефицита боеприпасов была следствием эмбарго. Я решил, что мы больше не окажемся в подобной ситуации. Нам необходимо, чтобы у нас была как можно более независимая оборонная промышленность. Эта ситуация с эмбарго изменилась с приходом администрации Трампа", – сказал израильский премьер.

Депутаты Кнессета Гилад Карив ("Демократим"), Алон Шустер ("Кахоль Лаван"), Рам Бен-Барак ("Еш Атид") направили Байдену письмо, в котором назвали высказывание израильского премьера "неуместным" и "не соответствующим действительности".

"Миллионы израильтян высоко ценят многолетнее партнерство между вами и Государством Израиль, а также вашу дружбу", – говорится в письме, копию которого в своем Х-блоге опубликовал журналист Барак Равид.

"Мы по-прежнему особенно признательны за вашу незамедлительную, масштабную и беспрецедентную поддержку Израиля после нападения ХАМАСа 7 октября, включая жизненно важную военную, финансовую и дипломатическую помощь, а также за ваши личные усилия, которые в значительной степени способствовали освобождению заложников и спасению жизней", – заявляют авторы письма и обещают, что Израиль не забудет то, что Байден сделал для него.