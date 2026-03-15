Гандельман вышел на замену. Результаты матчей чемпионата Италии

Состоялись матчи двадцать девятого тура чемпионата Италии. "Наполи" одержал волевую победу над "Лечче" 2:1.

На третьей минуте Джамиль Зиберт (22 августа перешел из "Фортуны" (Дюссельдорф)) вывел "Лечче" вперед.

Израильский полузащитник Омри Гандельман (Лечче) вышел на замену на 46-й минуте.

Неаполитанцы отыгрались на 46-й минуте. Гол забил Хейлунн. На 67-й минуте Маттео Политано забил первый гол в этом сезоне 2:1.

Удинезе - Ювентус (Турин) 0:1

"Ювентус" поднялся на четвертое место.