28 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
28 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Военный суд вновь отложил слушание по делу бойцов из "подразделения 100"

Суд
военная прокуратура
время публикации: 28 января 2026 г., 17:08
Военный суд вновь отложил слушание по делу бойцов из "подразделения 100"
Yonatan Sindel/Flash90

По просьбе военной прокуратуры рассмотрение дела бойцов из "подразделения 100", охранявших террористов в изоляторе "Сде-Тейман" и обвиненных в жестоком обращении с одним из заключенных, было вновь отложено.

Как сообщает сайт новостной службы 14 канала ИТВ, причиной необходимости дополнительного переноса заседания в военной прокуратуре назвали необходимость проведения встречи нового главного военного прокурора генерал-майора Итая Офира с адвокатами защиты.

Представляющие интересы бойцов адвокаты организации "Хонену" утверждают, что каждая отсрочка – это затягивание правосудия. Они настаивают на немедленном закрытии дела против бойцов "подразделения 100", поскольку выяснилась прямая причастность к этому делу бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Иерушалми.

Напомним, Томер-Иерушалми подозревается в сливе следственной информации в прессу и намеренном влиянии на ход следствия. Сам террорист, который выступал в этом деле ключевым свидетелем, был освобожден и возвращен в Газу несколько месяцев назад в рамках сделки по освобождению заложников.

Военный суд обязал прокуратуру ответить на требование адвокатов об отмене обвинений – что до сих пор так и не было сделано.

