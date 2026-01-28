Военный суд вновь отложил слушание по делу бойцов из "подразделения 100"

По просьбе военной прокуратуры рассмотрение дела бойцов из "подразделения 100", охранявших террористов в изоляторе "Сде-Тейман" и обвиненных в жестоком обращении с одним из заключенных, было вновь отложено.

Как сообщает сайт новостной службы 14 канала ИТВ, причиной необходимости дополнительного переноса заседания в военной прокуратуре назвали необходимость проведения встречи нового главного военного прокурора генерал-майора Итая Офира с адвокатами защиты.

Представляющие интересы бойцов адвокаты организации "Хонену" утверждают, что каждая отсрочка – это затягивание правосудия. Они настаивают на немедленном закрытии дела против бойцов "подразделения 100", поскольку выяснилась прямая причастность к этому делу бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Иерушалми.

Напомним, Томер-Иерушалми подозревается в сливе следственной информации в прессу и намеренном влиянии на ход следствия. Сам террорист, который выступал в этом деле ключевым свидетелем, был освобожден и возвращен в Газу несколько месяцев назад в рамках сделки по освобождению заложников.

Военный суд обязал прокуратуру ответить на требование адвокатов об отмене обвинений – что до сих пор так и не было сделано.