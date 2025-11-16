Суд снял с бойцов "подразделения 100" запрет покидать страну
Военный суд отменил запрет на выезд за границу для бойцов "подразделения 100", которые охраняли террористов в изоляторе "Сде-Тейман" и подозревались в жестоком обращении с одним из них.
Как отмечает сайт 14 канала ИТВ, данное решение было принято на фоне возбуждения уголовного расследования по факту утечки следственных материалов по "Сде-Тейман" и освобождения бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми под домашний арест.
Отметим, что адвокат бойцов "подразделения 100" Эфраим Дамари ранее подал ходатайство о приостановлении всех судебных процедур против обвиняемых.
