Суд снял с бойцов "подразделения 100" запрет покидать страну

Военный суд отменил запрет на выезд за границу для бойцов "подразделения 100", которые охраняли террористов в изоляторе "Сде-Тейман" и подозревались в жестоком обращении с одним из них.

Как отмечает сайт 14 канала ИТВ, данное решение было принято на фоне возбуждения уголовного расследования по факту утечки следственных материалов по "Сде-Тейман" и освобождения бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми под домашний арест.

Отметим, что адвокат бойцов "подразделения 100" Эфраим Дамари ранее подал ходатайство о приостановлении всех судебных процедур против обвиняемых.