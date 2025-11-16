x
Израиль

Суд снял с бойцов "подразделения 100" запрет покидать страну

время публикации: 16 ноября 2025 г., 18:26 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 18:26
Суд снял с бойцов "подразделения 100" запрет покидать страну
Yonatan Sindel/Flash90

Военный суд отменил запрет на выезд за границу для бойцов "подразделения 100", которые охраняли террористов в изоляторе "Сде-Тейман" и подозревались в жестоком обращении с одним из них.

Как отмечает сайт 14 канала ИТВ, данное решение было принято на фоне возбуждения уголовного расследования по факту утечки следственных материалов по "Сде-Тейман" и освобождения бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми под домашний арест.

Отметим, что адвокат бойцов "подразделения 100" Эфраим Дамари ранее подал ходатайство о приостановлении всех судебных процедур против обвиняемых.

