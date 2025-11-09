x
09 ноября 2025
Израиль

Резервисты из "Сде-Тейман" подали иск против журналиста "Гаарец": 450 тысяч за клевету

Суд
Скандалы
время публикации: 09 ноября 2025 г., 14:08 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 14:08
Журналист газеты "Гаарец" Ури Мисгав
Flash90

Резервисты, служившие в охране изолятора для заключенных террористов "Сде-Тейман", подали иск о клевете на сумму 450 тысяч шекелей против журналиста газеты "Гаарец" Ури Мисгава, обвинившего их в изнасиловании "полицейского из Газы". В иске подчеркивается, что утверждение появилось именно в те дни, когда резервисты борются за восстановление своего честного имени, сообщает "Исраэль а-Йом".

Трое бойцов из антитеррористического "подразделения 100", которое отвечало за охрану заключенных в изоляторе "Сде-Тейман" террористов, подали в суд иск о клевете после недавней публикации журналиста Ури Мисгава в его личном аккаунте в социальной сети X. В этой публикации Ури Мисгав утрированно перечисляет несколько широко обсуждавшихся в прессе дел: "избалованный подросток из Майами получает высокий пост с министерской зарплатой", "военные охранники истязали и насиловали полицейского из Газы в "Сде-Тейман", и "депутат Кнессета раскрыла личность офицера ШАБАКа".

В своем иске против журналиста бойцы "подразделения 100" указывают, что приведенное им утверждение о сексуализированном насилии давно было опровергнуто и не фигурирует в обвинительном заключении, поданном против них в феврале. Истцы подчеркивают, что публикация Мисгава нанесли существенный ущерб их репутации в тот момент, когда они борются за очищение своего имени.

Израиль
