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Израиль

Медики борются за жизнь трехлетней девочки, подавившейся виноградиной

Мада
Несчастные случаи
Дети
время публикации: 28 июля 2026 г., 14:52 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 15:12
Медики борются за жизнь трехлетней девочки, подавившейся виноградиной
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Медики борются за жизнь трехлетней девочки, подавившейся виноградиной
Flash90. Фото: Й.Зелигер

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о девочке в возрасте трех лет, которая подавилась виноградиной, находясь у себя дома в Иерусалиме.

Фельдшеры и парамедики МАДА ведут реанимацию ребенка, состояние девочки критическое.

По уточненным данным, благодаря реанимационным мероприятиям сердце девочки вновь забилось. В тяжелом, но стабильном состоянии девочку отвезли в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме, она подключена к аппарату искусственного дыхания и введена в медикаментозный сон.

Израиль
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