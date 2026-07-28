Медики борются за жизнь трехлетней девочки, подавившейся виноградиной

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о девочке в возрасте трех лет, которая подавилась виноградиной, находясь у себя дома в Иерусалиме.

Фельдшеры и парамедики МАДА ведут реанимацию ребенка, состояние девочки критическое.

По уточненным данным, благодаря реанимационным мероприятиям сердце девочки вновь забилось. В тяжелом, но стабильном состоянии девочку отвезли в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме, она подключена к аппарату искусственного дыхания и введена в медикаментозный сон.