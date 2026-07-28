Медики борются за жизнь трехлетней девочки, подавившейся виноградиной
время публикации: 28 июля 2026 г., 14:52 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 15:12
Медики борются за жизнь трехлетней девочки, подавившейся виноградиной
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В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу поступило сообщение о девочке в возрасте трех лет, которая подавилась виноградиной, находясь у себя дома в Иерусалиме.
Фельдшеры и парамедики МАДА ведут реанимацию ребенка, состояние девочки критическое.
По уточненным данным, благодаря реанимационным мероприятиям сердце девочки вновь забилось. В тяжелом, но стабильном состоянии девочку отвезли в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме, она подключена к аппарату искусственного дыхания и введена в медикаментозный сон.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2023