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Израиль

Палестинский подросток перевел телефон в авиарежим и отправился убивать евреев

Иудея и Самария
Террористы
Суд
время публикации: 28 июля 2026 г., 14:47 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 14:47
Палестинский подросток перевел телефон в авиарежим и отправился убивать евреев
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Палестинский подросток перевел телефон в авиарежим и отправился убивать евреев
Пресс-служба полиции Израиля

Военная прокуратура предъявила обвинительное заключение против 16-летнего палестинца из деревни Нахалин, который пытался проникнуть в израильский населенный пункт с целью совершения теракта. В полиции подчеркивают, что теракт удалось предотвратить благодаря бдительности координатора по безопасности поселка.

Согласно материалам следствия, 11 июля во второй половине дня подозреваемый решил отправиться в еврейский населенный пункт, чтобы совершить нападение с ножом. Он сообщил матери, что идет на дополнительные занятия по математике в своей деревне, попрощался с ней и поцеловал ей руку.

Перед уходом он взял нож, найденный в саду возле дома, положил его в рюкзак, взял с собой 20 шекелей и перевел мобильный телефон в авиарежим, чтобы родственники не могли определить его местонахождение. По версии следствия, он намеревался убить еврея, гражданского или военнослужащего.

Во время допроса подозреваемый рассказал, что по пути купил на часть имевшихся у него денег пачку сигарет и зажигалку, после чего направился пешком в сторону поселка Неве-Даниэль, куда шел несколько часов, до наступления темноты.

Подойдя к воротам поселка, он испугался возможных последствий, отошел от ограждения и сел на металлическую скамейку неподалеку. Позже, почувствовав сильную усталость и жажду, он отказался от своего первоначального намерения, достал нож из рюкзака и спрятал его под скамейкой.

После этого подозреваемый направился к Неве-Даниэль в поисках воды. Там его заметил местный житель, который вместе с военнослужащими задержал подростка по подозрению в незаконном проникновении в закрытую зону. После задержания он был передан полиции.

В ходе расследования подозреваемый указал следователям место, где спрятал нож. После завершения следствия, в течение которого срок его содержания под стражей неоднократно продлевался, военная прокуратура предъявила ему обвинения в подготовке умышленного убийства, незаконном хранении ножа и нарушении приказа о закрытой военной зоне.

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