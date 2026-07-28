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Мир

На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Землетрясения
Япония
время публикации: 28 июля 2026 г., 13:44 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 13:48
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1
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На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1
AP Photo/Achmad Ibrahim

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 27 июля на юге Японии. Его эпицентр находился на территории префектуры Кумамото на острове Кюсю, на глубине десяти километров. Подземные толчки ощущались в Токио и даже в Южной Корее.

Около 50000 человек получили указания эвакуироваться в связи с опасностью цунами. Метеорологическое агентство Японии предупредило, что высота волн может превысить один метр. В районе эпицентра зафиксированы обрушения.

По первоначальным данным, пострадало по меньшей мере 50 человек, среди них пассажиры скоростного поезда. Тысячи домов остались без электричества, нарушено дорожное сообщение.

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