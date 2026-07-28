Бойцы бригады "Эфраим" задержали десятки подозреваемых в переправке нелегалов

На протяжении последней недели военнослужащие ЦАХАЛа под командованием территориальной бригады "Эфраим" проводили масштабную операцию в населенных пунктах вдоль "зеленой черты" против инфраструктуры, содействующей незаконному проникновению на территорию Израиля.

В ходе операции военнослужащие провели обыски на десятках объектов и задержали около 30 разыскиваемых, подозреваемых в организации переправки нелегально находящихся в Израиле палестинцев и содействии незаконному пересечению границы. Операции проводились в Туль-Кареме, Калькилии, Азун-Атме, Шуэйке и других населенных пунктах.