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Израиль

Бойцы бригады "Эфраим" задержали десятки подозреваемых в переправке нелегалов

Нелегалы
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 28 июля 2026 г., 09:52 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 09:54
Бойцы бригады "Эфраим" задержали десятки подозреваемых в переправке нелегалов
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Бойцы бригады "Эфраим" задержали десятки подозреваемых в переправке нелегалов
Пресс-служба ЦАХАЛа

На протяжении последней недели военнослужащие ЦАХАЛа под командованием территориальной бригады "Эфраим" проводили масштабную операцию в населенных пунктах вдоль "зеленой черты" против инфраструктуры, содействующей незаконному проникновению на территорию Израиля.

В ходе операции военнослужащие провели обыски на десятках объектов и задержали около 30 разыскиваемых, подозреваемых в организации переправки нелегально находящихся в Израиле палестинцев и содействии незаконному пересечению границы. Операции проводились в Туль-Кареме, Калькилии, Азун-Атме, Шуэйке и других населенных пунктах.

Израиль
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