БАГАЦ в расширенном составе рассмотрит закон о приостановке арестов уклонистов

Девять судей БАГАЦа рассмотрят во вторник 28 июля петиции против принятого Кнессетом закона о замораживании юридических процессов против уклоняющихся от призыва в армию ультраортодоксов.

Авторы петиций также требуют отменить закон, утверждая, что он принят с нарушениями законодательной процедуры и нарушает базовый принцип равенства граждан. Как сообщает "А-Йом", петиции против закона подали лидер "Еш Атид" Яир Лапид и депутаты его фракции, а также "Движение за качество власти" и движение "Свободный Израиль" ("Исраэль хофшит").

После подачи петиций БАГАЦ издал временное постановление, приостановившее действие закона.

Позицию государства защищать некому – юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара накануне призвала БАГАЦ отменить этот закон.

Юридическая служба Кнессета также не будет его защищать: в своем ответе БАГАЦу представители юридической службы Кнессета признали наличие существенных недостатков законодательной процедуры. В частности, в документе Кнессета утверждается, что закон вышел за рамки первоначального законопроекта и представляет собой "новый предмет", а сама законодательная процедура не соответствовала высоким требованиям, необходимым с учетом кардинально изменившихся обстоятельств после 7 октября и конституционных проблем, которые вызывает этот закон.

Напомним, согласно проведенному под давлением ультрарелигиозных партий закону, до 30 ноября не будут предприниматься какие-либо уголовные меры в отношении ультраортодоксов, уклоняющихся от службы. В предвыборный период действие административных распоряжений продлевается до завершения первых трех месяцев работы нового правительства. Это означает, что на практике аресты уклонистов заморожены не менее чем на полгода.