На пляже А-Боним из моря вытащили мужчину в бессознательном состоянии

На пляже А-Боним на Средиземном море из воды был извлечен мужчина (примерно 60 лет) в бессознательном состоянии.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Парамедики оценивают состояние мужчины как критическое. Он доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.