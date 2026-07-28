На пляже А-Боним из моря вытащили мужчину в бессознательном состоянии
время публикации: 28 июля 2026 г., 18:33 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 18:35
На пляже А-Боним из моря вытащили мужчину в бессознательном состоянии
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На пляже А-Боним на Средиземном море из воды был извлечен мужчина (примерно 60 лет) в бессознательном состоянии.
На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Парамедики оценивают состояние мужчины как критическое. Он доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.
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